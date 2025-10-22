(FOLHAPRESS) - Lula e Trump têm encontro marcado na Ásia, réus por incêndio no CT do Flamengo são absolvidos, governo busca afagar Alcolumbre antes de indicação ao STF e outras notícias do dia para começar esta quarta-feira (22).

GOVERNO LULA

Brasil e EUA agendam encontro de Lula e Trump para domingo (26), na Malásia. Negociadores trabalham para que reunião seja realizada na Ásia, após conversas sobre tarifas ganharem tração.

INCÊNDIO

Justiça absolve réus por incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo.

FOLHA DE PAGAMENTO

Três ministros do STF votam para manter reoneração gradual da folha até 2027, e julgamento é suspenso.

STF

Governo age para agradar Alcolumbre em outras frentes antes de provável frustração com STF.

STF 2

Lula encontra presidente do Senado e adia anúncio de Messias no STF.

IMPOSTOS

Governo decide fatiar medidas para compensar MP dos impostos em diferentes projetos.

AMBIENTE

Petrobras avisa que começou a perfuração na Foz do Amazonas no mesmo dia de autorização. Petroleira disse que a perfuração começou 'após a concessão de licença pelo Ibama'.

AMBIPAR

Ambipar pede recuperação judicial e prolonga crise.

COTIDIANO

Crânios achados em apartamento nos Jardins chegam a 22; perícia vê identificação como difícil.

INSS

Irmão de Lula consegue decisão judicial para derrubar posts que o ligam a descontos ilegais do INSS.

STREAMING

Netflix culpa Brasil por resultado abaixo do esperado no 3º tri.

LOUVRE

Por que joias como as do Louvre são difíceis de serem recuperadas após roubos.

SAÚDE

Sedentarismo na juventude começa na infância e ameaça saúde futura.