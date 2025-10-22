SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A massa de ar frio e seco continua mantendo as madrugadas e manhãs geladas na região metropolitana de São Paulo nesta semana. Por isso, esta quarta (22) pode ter a terceira manhã seguida com recorde de frio no ano.

Nesta terça (21), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou a mínima de 10,7°C às 5h da madrugada no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade. Essa marca é 0,1°C menor que a do dia anterior e são as mais baixas para o mês de outubro desde o ano de 2014, segundo o instituto.

E como a previsão é que a mínima volte a ficar na casa dos 10°C nesta quarta, existe a possibilidade de novo recorde.

Embora a previsão seja de manhã gelada, a temperatura deve aumentar no decorrer do dia, com o aparecimento do sol por mais tempo, o que pode deixar a máxima na casa dos 24°C. Nesta terça, ficou em 21,8°C às 15h.

Essa grande amplitude térmica provoca o que é conhecido como efeito cebola, quando as pessoas saem de casa agasalhadas e vão retirando as peças conforme o clima vai esquentando. E depois voltam a colocar as peças à noite, quando a temperatura cai novamente.

Essa também é a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. Já a Climatempo indica que a mínima pode ficar em 11°C. O céu deve ter muita nebulosidade durante o dia, mas à noite as nuvens devem diminuir.

Os três institutos não preveem chuva para a Grande São Paulo. Os dados do CGE mostram que outubro registrou até esta terça 64,7 mm de precipitação, o que corresponde a aproximadamente 57,7% dos 112,2 mm esperados para o mês.

Com mais um dia gelado, o Governo de São Paulo mantém o abrigo solidário na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, aberto até a manhã desta quarta, oferecendo acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios. Como a previsão indica que a temperatura deve voltar a subir nos próximos dias, o abrigo não deverá ser reaberto.

Nas demais regiões do estado a previsão também é de grande amplitude térmica. A Baixada Santista, o litoral norte e o Vale do Ribeira têm previsão de temperaturas semelhantes, com mínima de 12°C e máxima de 26°C.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, há previsão novamente de geada pela manhã, com temperatura mínima de 5°C e máxima de 17°C. Nesta terça, o Inmet registrou 3,2°C na cidade mais fria de São Paulo.

No Vale do Paraíba, o cenário é igual, com geada no início do dia e temperaturas entre 9°C e 25°C. Em Campinas, os termômetros devem variar de 9°C a 27°C, enquanto em Sorocaba a mínima prevista é de 11°C e a máxima, de 26°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas devem se elevar. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 12°C e a máxima, de 29°C. Em Marília, a variação fica de 10°C a 28°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 11°C e máxima de 27°C; em Araraquara, de 13°C a 28°C; em Araçatuba, de 13°C a 30°C; em São José do Rio Preto, de 15°C a 29°C; em Franca, de 11°C a 26°C; em Barretos, de 14°C a 30°C; e em Ribeirão Preto, de 14°C a 28°C.