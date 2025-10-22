SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O governo da Bahia publica nesta quarta-feira (22) um plano com diretrizes para redução da letalidade policial. O objetivo da gestão Jerônimo Rodrigues (PT) é reduzir em 10% por semestre os indicadores de mortes decorrentes de ações policiais ao longo de três anos.

O plano integra o programa Bahia pela Paz, principal programa do governo voltado para a prevenção da violência, e é resultado de dois anos de planejamento e negociação envolvendo os três poderes.

A Bahia é líder em letalidade dentre os estados brasileiros em números absolutos. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que, entre janeiro e setembro, foram 1.252 mortes por ação policial. Na sequência aparecem Rio de Janeiro (570 mortes), Pará (554) e São Paulo (523).

No ano passado, o estado reverteu a curva ascendente registrada desde 2015 e teve uma redução de 8,5% das mortes em ações policiais. Ainda assim, a Bahia é responsável por 1 em cada 4 ocorrências registradas no país.

Documentos aos quais a reportagem teve acesso apontam que 64% dos confrontos armados envolvendo policiais registrados na Bahia em 2024 resultam em mortes. Também mostram que 42% das mortes por intervenção da polícia aconteceram durante rondas ordinárias.

Para reduzir a letalidade, o plano prevê mudanças de protocolos e ações para ampliar o controle e a transparência da atividade policial

Um dos pontos considerados cruciais é a inclusão das mortes por intervenção policial nos indicadores para efeitos de premiação das forças de segurança. Atualmente, estas mortes não são contadas quando se mede a redução da violência em determinada região.

Outras medidas previstas no plano são a instituição de protocolos para o uso da força, capacitação dos policiais e treinamento de ao menos 30% do efetivo para uso de equipamentos não letais.

Também é meta dar apoio psicológico a todos os policiais envolvidos em confrontos de forma recorrente. A reportagem apurou que ao menos 357 policiais estiveram presentes em cinco ou mais ocorrências com morte ao longo do ano passado. Destes, 61, estiveram em dez ou mais episódios com morte por intervenção policial no mesmo período.

O plano também pretende elevar da taxa de conclusão dos inquéritos que apuram mortes em ações envolvendo agentes de Estado. A meta do plano é chegar a uma taxa de 50% dos inquéritos concluídos em 2026, ampliando para 70% no ano seguinte.

O uso das câmeras corporais também é prioridade, com meta de ampliação de ao menos 30% os registros audiovisuais gerados pelos equipamentos acoplados ao fardamento dos policiais.

O governo baiano adquiriu 1.300 câmeras, que passaram a ser utilizadas em batalhões da Grande Salvador a partir de maio de 2024. Mas vistorias realizadas pelo Ministério Público estadual, divulgadas no início deste mês, revelaram que só 7,5% das câmeras estavam sendo efetivamente usadas.

Na ocasião, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia disse ter determinado uma apuração rigorosa sobre a utilização das câmeras corporais e destacou que o uso do equipamento é obrigatório.

A ampliação da quantidade de câmeras também está no horizonte, mas não foi estabelecida uma meta para a aquisição de novos equipamentos.

O Ministério Público defende que as câmeras sejam distribuídas entre as unidades com os maiores índices de letalidade policial.

As unidades mais letais são as Companhias Independentes de Policiamento Tático - Rondas Especiais (Rondesp) do Recôncavo, Extremo Sul, Atlântico, Baía de Todos os Santos e o 19º Batalhão de Polícia Militar de Jequié. Nenhuma delas utiliza as câmeras.