SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma a cada cinco crianças e adolescentes do país, com idade entre 11 e 17 anos, relata já ter recebido mensagem ou solicitação com conteúdo sexual na internet. O dado é da pesquisa TIC Kids Online Brasil.

Os resultados mostram que esse relato é mais frequente entre adolescentes do sexo masculino ?12% afirmaram já ter recebido mensagem desse tipo. Entre as meninas, são 10%.

Além disso, 8% das crianças e adolescentes dessa faixa etária relataram já ter visto vídeos ou imagens com conteúdo sexual.

A pesquisa do Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação) foi divulgada na manhã desta quarta-feira (22) e analisa o comportamento digital na infância e adolescência. Foram entrevistadas 2.370 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, além dos seus pais ou responsáveis. As entrevistas foram feitas de março a setembro de 2025.

Os dados indicam que a disseminação desse tipo de conteúdo se torna mais comum conforme a idade avança. Entre as crianças de 9 a 10 anos, 3% relataram já ter visto imagens ou vídeos sexuais.

Essa proporção sobe para 6% na faixa etária de 11 a 12 anos, 7% na de 13 a 14 anos e chega a 13% entre os que têm de 15 a 17 anos.

Ainda segundo o levantamento, 6% das meninas relatam já ter recebido pedido para que enviassem foto ou vídeo em que aparecem sem roupa. Entre os meninos, são 3%.

Os dados da pesquisa foram coletados antes da aprovação do ECA Digital (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente), que visa garantir um ambiente digital mais seguro e saudável para esse público.

Para os coordenadores da pesquisa, a nova legislação pode proteger melhor crianças e adolescentes na internet. Também avaliam que o aumento da discussão sobre o assunto pode inibir abordagens sexuais a jovens.

Proposto em 2022, o projeto do ECA Digital ganhou fôlego para ser aprovado neste ano após denúncias feitas pelo youtuber Felipe Brassanim Pereira, o Felca, contra criadores de conteúdo que gravavam vídeos envolvendo menores de 18 anos sexualizados ou em ambientes com adultos. Entre os principais nomes, estava o influenciador Hytalo Santos.

