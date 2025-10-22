SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, 45, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), em Santo André (Grande SP), pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, sob suspeita de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil.

A Folha de S.Paulo entrou em contato com o Manoel, mas não houve retorno. A reportagem não teve acesso à defesa dele.

A prisão foi feita por agentes da DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) com colaboração da Polícia Civil de São Paulo.

Ele produz conteúdo para o público infantil e tem mais de 1 milhão seguidores em suas redes, onde fala principalmente da franquia de jogos e animações Pokémon. Seu público é majoritariamente composto por crianças e adolescentes. Ele também tem uma loja, onde comercializa diversos produtos.

Uma das vítimas, segundo a investigação, é uma menina de 13 anos que o teria conhecido em um evento realizado em um shopping, na zona norte do Rio de Janeiro. Depois disso, teriam passado a ter contato por meio de redes sociais, pois ele teria prometido aos pais dela que acompanharia e apoiaria sua trajetória no jogo.

"A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, oferecendo produtos da franquia. O homem também enviou diversas fotos inapropriadas dele para a menina", afirmou a polícia.

"Em conversas gravadas por ela, nas redes sociais, foi possível confirmar a conduta do influenciador. O mesmo homem teria abordado da mesma maneira um menino de 11 anos", acrescentou a polícia.

Foram cumpridos mandado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil, diz a polícia.

Estupro de vulnerável é a prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso contra menores de 14 anos, quando a vítima não tem discernimento ou não tem possibilidade de resistência.

Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram quebra de sigilo de dados. Todos os aparelhos eletrônicos arrecadados serão periciados.

QUEM É CAPITÃO HUNTER

Capitão Hunter, como João Paulo Manoel se apresenta, tem mais de 700 mil seguidores apenas no YouTube, onde seus conteúdos são acompanhados por crianças e adolescente.

Todos o material produzido é destinado ao público infantil.

Capitão Hunter participa de diversos eventos, feiras e campeonatos pelo Brasil e no exterior, onde palestra sobre esse universo e mantém contato direto com os fãs.

Ele tem a banda HunterRocks, com músicas que podem ser ouvidas em plataformas de streaming, e ainda mantém uma loja, onde vende itens do universo Pokémon, como cartas, pastas, entre outros.

O suspeito preso fez dois shows em shoppings do Rio de Janeiro, em setembro, e outros dois em São Paulo, em outubro.