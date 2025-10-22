BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em plena primavera, várias cidades do Brasil registraram nesta terça-feira (21) temperaturas dignas de inverno. Meteorologistas explicam fenômeno e dão detalhes sobre a previsão do tempo para o resto da semana.

Frente fria derrubou temperaturas na região sudeste. No Rio de Janeiro, a terça-feira começou com termômetros marcando 12,1 °C na estação de Jacarepaguá, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura, segundo o instituto, é a menor desde o início das operações da estação, em 2017.

BH e São Paulo registraram recorde de frio para o mês. Nas duas capitais, as temperaturas foram as mais baixas em um mês de outubro nos últimos 11 anos, Inmet. São Paulo marcou mínima de 10,8°C na terça no Mirante de Santana e Belo Horizonte, no mesmo dia, 9,1ºC na estação de Cercadinho.

Frio atingiu também a capital federal. A temperatura máxima registrada em Brasília nesta terça-feira foi de 17,5°C. Esta, segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, foi a menor máxima para outubro desde o início das medições, em 1961.

Frente fria veio do litoral de São Paulo. Segundo Bahia, as temperaturas caíram depois que uma frente fria que se formou no litoral paulista e se deslocou para o interior do continente. A expectativa é de que ela perca força entre quinta e sexta-feira e que os termômetros subam no fim de semana.

O QUE EXPLICA

Não é tão comum, mas não é raro. Olívio Bahia, do Inmet, ainda explica que é normal que frentes frias atuem durante esse período, mas que existem variações de como elas vão chegar e da força que vão ter a depender de cada ano.

Frio em outubro pode acontecer, temperaturas anteriores são anomalias. A queda nas temperaturas no Sul e no Sudeste é, na verdade, o que se espera da primavera, uma estação de transição. As condições vividas nos anos anteriores é que fugiram do padrão, diz a meteorologista Gabryele de Carvalho, da AtmosMarine. Ela diz que as temperaturas mínimas já estão menores do que anos anteriores desde meados do inverno de 2025.

"Os anos de 2023 e 2024 foram anômalos de forma geral, com temperaturas recorde, incêndios, El Niño e La Niña se alternando, foram dois anos foram do padrão. Mas estudos também têm mostrado que os extremos passaram a ser mais recorrentes, seja calor ou frio, seca ou chuva", disse Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

Desde 2023, El Niño e La Niña interferiam na passagem de massas de ar frio vindos do polo sul. "Agora, como estamos com uma La Niña fraca, o que acontece é o normal, que é mais entrada de frente fria", explica a meteorologista.

PREVISÃO PARA OS PRÓXIMOS DIAS

Chuva continua na Bahia, e volta a SP na segunda. Ainda sob influência da frente fria atual, o Leste da Bahia continua a sofrer com chuvas acima da média. Segundo o meteorologista do Inmet, a região ainda vai precisar lidar com riscos geológicos até o fim da semana. Por outro lado, Sul, Sudeste e Centro-Oeste terão dias mais secos até o fim de semana, quando uma nova frente fria chega ao Sul e avança, em seguida, para São Paulo e Mato Grosso do Sul. No estado do Centro-Oeste, já pode chover no domingo, enquanto a precipitação deve começar entre segunda e terça-feira em São Paulo.

Primavera ficará mais quente no mês que vem. De acordo com Gabryele, a expectativa neste momento de neutralidade meteorológica, é que a primavera só tenha cara de verão em meados de novembro. No entanto, as temperaturas vão subir antes disso. A previsão indica que a massa de ar frio vai se retirar na quinta-feira (23), trazendo o calor de volta no fim de semana.