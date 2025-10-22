SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TikTok vai promover dois aulões gratuitos de revisão para os estudantes que farão o Enem 2025. Os eventos acontecerão nos dias 1º e 2 de novembro, em 32 cidades de todo o país. As aulas serão dadas tanto de forma presencial, em salas de cinema, quanto online, por meio de transmissão na própria rede social.

Cada aulão terá duração de duas horas e contará com a participação de oito professores, que são conhecidos por seus conteúdos na própria plataforma. No primeiro dia, as aulas serão focadas nas áreas de ciências humanas (história e geografia) e linguagens (português e redação). Já no segundo, o conteúdo será voltado para as matérias de ciências da natureza (química, biologia e física) e matemática.

Segundo o TikTok anunciou nesta quarta-feira (22), a iniciativa visa apoiar os estudantes que farão o exame nacional nos dias 9 e 16 de novembro.

O projeto conta com curadoria da professora Ana Carlota, coordenadora pedagógica do colégio São Luís e do Instituto Omunga, e apoio do curso Anglo, que também oferecerá 20 mil bolsas integrais para um curso online de revisão para o Enem.

Ao todo, serão disponibilizados 14.750 ingressos gratuitos em cada um dos dias do evento. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da plataforma Sympla, onde será possível retirar até dois ingressos por CPF. Os estudantes podem escolher participar de um ou dos dois dias de aulões.

Quem não conseguir ir aos cinemas poderá acompanhar os aulões ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil. Além disso, os estudantes poderão assistir, até os dias das provas, a mais revisões no perfil do Anglo e dos professores na plataforma.