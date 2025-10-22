A quinta temporada de Emily em Paris ganhou sua primeira prévia nesta quarta-feira, 22. No teaser divulgado pela Netflix, Emily (Lily Collins) e Marcello (Eugenio Franceschini) se mudam para Roma, na Itália, onde vivem um romance intenso. Além do casal, Julien (Samuel Arnold), Mindy (Ashley Park) e Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) também passam a curtir a capital italiana.

Além de Roma, a quinta temporada também passará por Veneza.

Segundo a sinopse oficial no novo ano, Emily precisará se adaptar rápido ao seu novo trabalho à frente da Agence Grateau, enquanto tenta equilibrar sua nova vida em Roma e o romance com Marcello. Quando um projeto dá errado, no entanto, ela se vê confrontada por grandes segredos, que colocam suas relações mais próximas em risco e a fazem repensar suas conexões.

A quinta temporada de Emily em Paris estreia na Netflix em 18 de dezembro.