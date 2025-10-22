A sequência de Bruna Surfistinha está a todo vapor. Deborah Secco, que interpretou a personagem real no primeiro filme, compartilhou imagens dos bastidores de Bruna Surfistinha 2 em suas redes sociais. As fotos incluem encontros com os colegas de elenco, Drica Moraes, Fabíula Nascimento e Cassio Gabus Mendes e a primeira leitura de roteiro com a equipe do longa.

Além disso, a atriz também compartilhou um vídeo mostrando o seu processo de "transformação" em Bruna, pintando o cabelo de loiro para voltar a viver a empresária titular, cujo nome real é Raquel Pacheco.

Em entrevista ao TVZ, do Multishow, em agosto deste ano, Deborah revelou que as filmagens de Bruna Surfistinha 2 devem começar entre novembro e dezembro, em São Paulo.

"Estamos finalizando o roteiro, mas é uma continuação desse filme que eu nunca imaginei que eu fosse fazer", disse ela à emissora. "Daí me visto como Bruna Surfistinha para o Baile da Vogue [em 2023] e vejo que as pessoas ainda têm interesse pela personagem. Resolvemos entrar nessa jornada, que vai ser uma loucura, né? Mas vamos fazer com muito amor e tomara que todo mundo curta essa continuação da história."

Lançado em 2011, o primeiro Bruna Surfistinha foi baseado no livro O Doce Veneno do Escorpião: O Diário de uma Garota de Programa, publicado por Raquel em 2005. O longa levou mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas.

Pouca coisa foi revelada sobre a sequência, mas é provável que sua trama foque na vida e na carreira de Raquel após deixar a prostituição e se tornar empresária, palestrante, escritora e DJ.

Dirigido por Marcus Baldini, que também comandou o longa original, Bruna Surfistinha 2 não tem data para estrear.