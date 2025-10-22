Após 35 anos de sua exibição original, Rainha da Sucata, clássico dos anos 90, volta à grade da Rede Globo em 3 de novembro. O folhetim irá substituir A Viagem no quadro Vale a Pena Ver de Novo.
A trama, escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, foi exibida no horário nobre em 1990. Ambientada em São Paulo, a novela fala sobre o universo dos novos-ricos e da decadência da elite paulista, explorando o contraste e a tensão entre a emergente Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte, e a socialite falida Laurinha Figueroa, personagem de Glória Menezes.
A novela é considerada uma das mais marcantes da televisão brasileira, consagrando Maria do Carmo como uma das mocinhas mais lembradas.
O elenco também conta com Aracy Balabanian, Lima Duarte, Nicette Bruno, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar, Marcello Novaes, Lolita Rodrigues e Cleyde Yáconis.
*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais