A atividade econômica do Centro-Oeste brasileiro caiu 2,5% em agosto, na comparação com julho, na série dessazonalizada, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta quarta-feira, 22. Três das cinco regiões do País apresentaram desempenho negativo no período. Além do Centro-Oeste, o Norte registrou queda de 2,1% e o Sudeste, de 0,3%.

Por outro lado, houve alta da atividade econômica no Sul (0,3%) e Nordeste (0,1%).

Entre os 13 Estados acompanhados pelo BC, as maiores quedas em agosto ante julho foram registradas no Amazonas (-3,2%), Minas Gerais (-1,4%), Santa Catarina (-1,3%) e Goiás (-1,1%). Também houve recuo em Pernambuco (-0,9%), Espírito Santo (-0,8%), Ceará (-0,6%), Pará (-0,5%) e Rio de Janeiro (-0,3%).

Em contrapartida, altas foram registradas no Paraná (1,5%), Rio Grande do Sul (0,6%), e houve estabilidade em Bahia (0,0%) e São Paulo (0,0%).

Interanual

Na comparação com agosto de 2024, em dados observados, a atividade cresceu em todas as regiões. A maior alta, de 5,1%, ocorreu no Centro-Oeste. Em seguida, aparecem Sul (2,2%), Nordeste (1,6%), Norte (1,0%) e Sudeste (0,8%).

Entre os Estados, Goiás teve o maior crescimento interanual, de 5,1%. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (4,4%), Paraná (4,2%), Pará (4,1%), Bahia (1,6%), Espírito Santo (1,5%), Rio Grande do Sul (1,1%) e Santa Catarina (0,7%). Por outro lado, houve queda no Amazonas (-4,2%), Ceará (-0,6%), Pernambuco (-0,3%), Minas Gerais (-0,3%) e São Paulo (-0,2%).

No acumulado do ano, o Centro-Oeste mostra o melhor desempenho econômico (6,7%), seguido de Sul (3,3%), Norte (3,3%), Nordeste (2,0%) e Sudeste (1,6%). Em 12 meses, a maior alta regional também é do Centro-Oeste (6,8%). Depois, aparecem Sul (4,2%), Norte (4,2%), Nordeste (3,0%) e Sudeste (1,9%).