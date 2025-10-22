A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta nesta quarta-feira, 22, para a possibilidade do aumento da intensidade dos ventos, que devem ocorrer de forma moderada a forte ao longo do dia, principalmente nas regiões norte e oeste do Estado.

De acordo com o órgão, São Paulo está sob a influência de uma massa de ar seco proveniente do oceano, associada a um sistema de alta pressão atmosférica. Essa condição mantém o tempo estável em praticamente todo o território paulista, com temperaturas amenas e umidade relativa do ar em gradual queda, especialmente nas regiões do interior.

Apenas a faixa leste do Estado deve registrar chuviscos isolados, devido à circulação marítima. De acordo com os meteorologistas da Defesa Civil, este mesmo sistema atmosférico favorece o aumento da intensidade dos ventos, que devem ocorrer de forma moderada a forte nesta quarta-feira.

A Defesa Civil recomenda atenção para possíveis transtornos pontuais, como queda de galhos e dificuldade na navegação de pequenas embarcações.