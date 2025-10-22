FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE SETEMBRO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
OUTUBRO
23 0,6748%
24 0,6748%
25 0,6748%
26 0,6728%
27 0,6708%
28 0,6728%
NOVEMBRO
01 0,6767%
02 0,6748%
03 0,6729%
04 0,6729%
05 0,6749%
06 0,6768%
07 0,6769%
08 0,6769%
09 0,6750%
10 0,6730%
11 0,6729%
12 0,6749%
13 0,6768%
14 0,6769%
15 0,6768%
16 0,6749%
17 0,6729%
18 0,6730%
19 0,6749%
20 0,6769%
21 0,6750%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
OUTUBRO
22 0,6748%
23 0,6748%
24 0,6748%
25 0,6748%
26 0,6728%
27 0,6708%
28 0,6728%
NOVEMBRO
01 0,6767%
02 0,6748%
03 0,6729%
04 0,6729%
05 0,6749%
06 0,6768%
07 0,6769%
08 0,6769%
09 0,6750%
10 0,6730%
11 0,6729%
12 0,6749%
13 0,6768%
14 0,6769%
15 0,6768%
16 0,6749%
17 0,6729%
18 0,6730%
19 0,6749%
20 0,6769%
21 0,6750%
TBF
AGOSTO
SETEMBRO
02 1,1361%
03 1,1357%
04 1,1343%
05 1,1337%
08 1,1333%
09 1,1335%
11 1,1323%
12 1,0799%
15 1,1303%
16 1,1294%
17 1,1282%
18 1,1284%
19 1,0770%
22 1,1280%
OUTUBRO
01 1,1250%
02 1,1273%
03 1,0757%
03 1,1337%
06 1,1808%
07 1,1832%
08 1,1825%
09 1,1313%
10 1,0792%
14 1,1823%
15 1,1806%
16 1,1290%
17 1,0775%
20 1,1815%
21 1,1321%
TR
SETEMBRO
22 0,1741%
23 0,1741%
24 0,1741%
25 0,1741%
26 0,1741%
27 0,1741%
28 0,1741%
29 0,1741%
30 0,1741%
OUTUBRO
01 0,1741%
02 0,1741%
03 0,1741%
04 0,1741%
05 0,1741%
06 0,1741%
07 0,1741%
08 0,1741%
09 0,1741%
10 0,1741%
11 0,1741%
12 0,1741%
13 0,1741%
14 0,1741%
15 0,1741%
16 0,1741%
17 0,1741%
18 0,1741%
19 0,1741%
20 0,1741%
21 0,1741%