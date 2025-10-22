FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD

FATORES DE SETEMBRO

Data Fator da TR

POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)

OUTUBRO

23 0,6748%

24 0,6748%

25 0,6748%

26 0,6728%

27 0,6708%

28 0,6728%

NOVEMBRO

01 0,6767%

02 0,6748%

03 0,6729%

04 0,6729%

05 0,6749%

06 0,6768%

07 0,6769%

08 0,6769%

09 0,6750%

10 0,6730%

11 0,6729%

12 0,6749%

13 0,6768%

14 0,6769%

15 0,6768%

16 0,6749%

17 0,6729%

18 0,6730%

19 0,6749%

20 0,6769%

21 0,6750%

NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)

OUTUBRO

22 0,6748%

23 0,6748%

24 0,6748%

25 0,6748%

26 0,6728%

27 0,6708%

28 0,6728%

NOVEMBRO

01 0,6767%

02 0,6748%

03 0,6729%

04 0,6729%

05 0,6749%

06 0,6768%

07 0,6769%

08 0,6769%

09 0,6750%

10 0,6730%

11 0,6729%

12 0,6749%

13 0,6768%

14 0,6769%

15 0,6768%

16 0,6749%

17 0,6729%

18 0,6730%

19 0,6749%

20 0,6769%

21 0,6750%

TBF

AGOSTO

SETEMBRO

02 1,1361%

03 1,1357%

04 1,1343%

05 1,1337%

08 1,1333%

09 1,1335%

11 1,1323%

12 1,0799%

15 1,1303%

16 1,1294%

17 1,1282%

18 1,1284%

19 1,0770%

22 1,1280%

OUTUBRO

01 1,1250%

02 1,1273%

03 1,0757%

03 1,1337%

06 1,1808%

07 1,1832%

08 1,1825%

09 1,1313%

10 1,0792%

14 1,1823%

15 1,1806%

16 1,1290%

17 1,0775%

20 1,1815%

21 1,1321%

TR

SETEMBRO

22 0,1741%

23 0,1741%

24 0,1741%

25 0,1741%

26 0,1741%

27 0,1741%

28 0,1741%

29 0,1741%

30 0,1741%

OUTUBRO

01 0,1741%

02 0,1741%

03 0,1741%

04 0,1741%

05 0,1741%

06 0,1741%

07 0,1741%

08 0,1741%

09 0,1741%

10 0,1741%

11 0,1741%

12 0,1741%

13 0,1741%

14 0,1741%

15 0,1741%

16 0,1741%

17 0,1741%

18 0,1741%

19 0,1741%

20 0,1741%

21 0,1741%


