O fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 1,514 bilhão em outubro, até o dia 17, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira, 22. O fluxo financeiro foi negativo em US$ 4,789 bilhões, O comercial, positivo em US$ 3,275 bilhões.

No canal financeiro, houve compras de US$ 29,358 bilhões e vendas de US$ 34,147 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No canal comercial, as importações somaram US$ 10,117 bilhões, e as exportações, US$ 13,391 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 1,330 bilhão em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,083 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 8,978 bilhões em outras entradas.

Acumulado

O fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 18,857 bilhões em 2025, até o dia 17 de outubro, segundo dados preliminares divulgados pelo BC. O fluxo financeiro é negativo em US$ 58,641 bilhões, e o comercial, positivo em US$ 39,785 bilhões.

No canal financeiro, houve compras de US$ 455,971 bilhões e vendas de US$ 514,613 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No canal comercial, as importações somaram US$ 188,784 bilhões, e as exportações, US$ 228,568 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 26,607 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 56,399 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 145,563 bilhões em outras entradas.