O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, alertou para um "alto risco de guerras comerciais motivas por bens de consumo", em meio ao que chamou de "grandes trocas comerciais de serviços". As declarações foram feitas nesta quarta-feira, 22, durante evento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) em Genebra, na Suíça.

Guterres ainda afirmou que o sistema de comércio baseado em regras corre o risco de "descarrilar". Segundo ele, as "altas tarifas" que alguns países enfrentam atualmente são um importante problema econômico global e que, diante disso, as "tensões comerciais estão crescendo".

Brevemente, sobre clima, o secretário alertou que o planeta está "à beira do colapso climático", destacando que os últimos dez anos foram os mais quentes já registrados e que "nenhum país está a salvo" de incêndios, enchentes, tempestades e ondas de calor. Guterres pediu que governos integrem os alertas em suas políticas e orçamentos, ampliem o financiamento para adaptação climática e cumpram os compromissos de reduzir emissões.

"As energias renováveis são o único caminho credível para deter a destruição do nosso clima", afirmou ele, pedindo também o combate à desinformação e ao greenwashing - quando empresas, governos ou instituições tentam parecer ambientalmente responsáveis sem de fato adotar práticas sustentáveis.