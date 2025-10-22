Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) do Rio prenderam, nesta quarta-feira, 22, o influenciador digital João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter, que produz conteúdo para o público infantil, por suspeita de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. Defesa não foi localizada.

O influenciador é investigado por crimes contra uma menina e um menino, com quem teve contato por meio de redes sociais e eventos. O homem foi preso em Santo André, na Grande São Paulo, com apoio da Polícia Civil paulista.

Com cerca de 1 milhão de seguidores em seus perfis, o influenciador produz conteúdo sobre o universo de cartas e jogos Pokémon para um público majoritariamente composto por crianças e adolescentes, segundo a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, uma das vítimas é uma menina, de 13 anos, que mora no Rio de Janeiro, conheceu o influenciador em um evento no Norte Shopping center, na zona norte do Rio, em 2023, quando tinha 11 anos.

"Depois disso, eles passaram a ter contato por meio de redes sociais, pois o criminoso prometeu aos pais dela que acompanharia e apoiaria sua trajetória no jogo", diz a polícia.

A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, em troca de cartas ou bonecos de pelúcia Pokémon. O homem também enviou diversas fotos inapropriadas dele para a menina.

Segundo a vítima, o influencer chegou a enviar fotos do pênis em duas ocasiões pelo WhatsApp e outras duas vezes pelo Discord, de cueca.

Segundo a polícia, em conversas gravadas pela menina, nas redes sociais, "foi possível confirmar a conduta do influenciador. O mesmo homem teria abordado da mesma maneira um menino, de 11 anos".

A Polícia cumpriu mandado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram quebra de sigilo de dados. Todos os aparelhos eletrônicos arrecadados serão periciados.