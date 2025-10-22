O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 22, que o governo vai conseguir cumprir a meta fiscal deste ano, que prevê déficit primário zero, e "gostaria de fazer mais". Em um congresso no IDP, em Brasília, ele reforçou o compromisso de atingir superávit primário em 2026.

"A gente cumpriu a meta de zerar o déficit no ano passado, a meta vai ser mantida esse ano", disse Durigan. "A gente gostaria de fazer mais, mas não é a minha vontade, a vontade do ministro Fernando Haddad, que prevalece na democracia. E, no ano que vem, a gente projeta o primeiro superávit do País em muito mais de uma década." O governo federal, no entanto, apresentou superávit primário de R$ 59,7 bilhões em 2022.

A meta do ano que vem é de superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos, conforme as regras do novo arcabouço fiscal. Segundo Durigan, a equipe econômica tem buscado atingir o "melhor resultado fiscal da última década".

O secretário-executivo da Fazenda afirmou que o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser marcado pela menor inflação acumulada em quatro anos da Nova República, ecoando declarações que vêm sendo repetidas pelo ministro Haddad. E afirmou, também, que uma prioridade da equipe econômica é reduzir a desigualdade e a pobreza.

Durigan também citou iniciativas do governo na seara ambiental, como o Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF, na sigla em inglês) e o EcoInvest, que serão lançados na COP30.