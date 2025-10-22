A cidade de São Paulo continua registrando noites e madrugadas bastantes geladas, embora durante o dia, o sol comece a aparecer. "Nas noites e nas madrugadas ainda faz frio, porém, durante o dia, a temperatura máxima apresenta gradual elevação. Não há previsão de chuva", estima o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Com 10,8°C, a capital registrou o dia mais frio de outubro em 11 anos na terça-feira, 21. Este é o valor mais baixo para o mês de outubro desde 2014, quando os termômetros marcaram 10,7°C, de acordo com informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Nesta quarta-feira, 22, a cidade amanheceu com céu claro e poucas nuvens. Em razão do frio, está mantido o estado de alerta para baixas temperaturas no município.

De acordo com o CGE, o ar seco inibe a formação de nuvens, o que vai garantir a presença constante do sol e a gradual elevação dos termômetros ao longo do dia.

Na quinta-feira, 23, a previsão é de dia ensolarado com temperaturas em elevação. Cenário semelhante deve ser observado na sexta-feira, 24. "Atenção com os baixos índices de umidade, próximos a um pouco abaixo dos 30%", alerta o CGE.

No fim de semana, as temperaturas devem estar elevadas, de acordo com a Meteoblue, que estima máxima de 32ºC para o domingo, 26.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 12ºC e 24ºC;

- Sexta-feira: entre 12ºC e 25ºC;

- Sábado: entre 14ºC e 29ºC;

- Domingo: 17ºC e 32ºC.