RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã desta quarta-feira (22) o cachorro que foi resgatado nos escombros do desabamento de oito casas em Olinda, na região metropolitana do Recife.

Nick, como era conhecido o cão, foi resgatado no começo da noite de segunda (20) após mais de 35 horas soterrado nos destroços depois da explosão que deixou duas pessoas mortas e dez feridas no bairro de Ouro Preto, no domingo.

Quando foi encontrado, por volta das 18h30 de segunda, o animal estava visivelmente debilitado, mas ainda respirando, de acordo com a Prefeitura de Olinda. O resgate foi realizado por equipes da Defesa Civil do município.

O cachorro foi encaminhado à clínica veterinária Amigo Fiel, em Bairro Novo, onde recebeu atendimento emergencial e permaneceu sob cuidados intensivos. Os tutores foram comunicados e chamados à clínica onde o animal estava internado, segundo a prefeitura.

Nick morreu por insuficiência renal aguda, de acordo com a gestão municipal.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda se solidarizou com os tutores de Nick e com as pessoas que torceram pela recuperação do cão.

A Prefeitura de Olinda realizou, na terça-feira (21), mais uma vistoria nas residências localizadas no entorno das casas que desabaram. As equipes da Defesa Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal, concentraram o trabalho na retirada de móveis e utensílios das moradias vizinhas, cujos moradores já haviam deixado o local por segurança.

Durante a ação, também houve o recolhimento de pertences e documentos pessoais das vítimas do desabamento. O material foi encaminhado para residências de familiares e amigos dos afetados.

A suspeita é de que uma explosão de gás de cozinha tenha causado o desmoronamento, mas ainda não há confirmação oficial.

Botijões de gás e eletrodomésticos foram recolhidos em meio aos escombros e serão periciados pelo Instituto de Criminalística de Pernambuco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia cinco moradores no piso térreo e três em um pavimento superior. Ao todo, 14 pessoas viviam no local, e 12 estavam presentes no momento da explosão.

As vítimas são Cláudio dos Anjos da Silva, 40, que teve o corpo localizado pouco depois da explosão, e Luzinete dos Santos Lima, 69, encontrada após dez horas de buscas.

Os demais feridos foram retirados do local pelos bombeiros ou por vizinhos e levados até uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e hospitais. Entre eles está um homem de 67 anos, marido de Luzinete, que sofreu queimaduras em 85% do corpo e foi levado de helicóptero para atendimento médico.

Uma casa vizinha ao local da explosão foi afetada e interditada no domingo. Um segundo imóvel, que reúne duas unidades habitacionais, também precisou ser interditado na manhã desta segunda. Ambos ficam ao lado da área onde ocorreu o desabamento.