RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas irmãs, de 12 e 9 anos, foram vítimas de um estupro coletivo no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta terça (21).

De acordo com investigação da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado, cinco pessoas participaram do crime, sendo três menores.

Um homem de 18 anos foi preso nesta quarta-feira (22), outro está sendo procurado, e os adolescentes foram apreendidos.

Segundo a polícia, as vítimas foram atraídas para casa de um deles, que sabia que a mãe estaria fora. As irmãs contaram que tentaram fugir, gritaram por ajuda, mas foram forçadas a entrar na residência, onde aconteceu o estupro.

O grupo parou quando a mãe de um deles retornou para casa e flagrou o episódio, ainda de acordo com a investigação. Eles fugiram, e as vítimas foram encaminhadas para a delegacia. Elas receberam tratamento psicológico na Secretaria da Mulher de Nova Iguaçu.

De acordo com a delegada Mônica Areal, todos eram vizinhos, e as irmãs forma obrigadas a fazer sexo com o grupo. "A de 12 anos foi obrigada a manter relações sexuais, e a de nove foi obrigada a fazer sexo oral com um deles. A denúncia foi feita pela mãe [das vítimas], as investigações continuam e todos serão presos."