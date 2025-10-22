SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Melissa Said foi alvo de uma operação da Polícia Civil da Bahia deflagrada nesta quarta-feira (22) para desarticular um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas.

A Justiça da Bahia decretou a prisão temporária de três pessoas, dentre elas a influenciadora, que não foi localizada. Melissa Said é investigada por apologia do uso de entorpecentes e associação ao tráfico.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa da suspeita.

Melissa Said possui cerca de 300 mil seguidores nas redes sociais e produzia conteúdos relacionados ao uso de maconha.

Em seu perfil, ela incentivava o consumo da droga e orientava os seguidores sobre como despistar policiais durante viagens. Em um vídeo gravado no período natalino, ela distribuiu cigarros de maconha nas ruas da capital baiana.

As investigações da Polícia Civil que resultaram na Operação Erva Afetiva foram iniciadas no ano passado. A polícia aponta que Melissa supostamente seria articuladora de grupo criminoso, atuando na compra de drogas que seriam repassadas para seguidores por meio de contatos em redes sociais.

Dois homens foram presos em Lauro de Freitas, cidade da Grande Salvador. Um deles foi autuado em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, após ser encontrado com 1,4 kg de maconha, 270 gramas de haxixe e balanças de precisão, segundo a polícia.

A operação cumpriu ainda dez mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia e São Paulo.

O delegado Ernandes Júnior, responsável pelo caso, afirmou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades dos supostos crimes e para localizar a foragida.