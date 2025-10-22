BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil ampliou o número de países com quem mantém conversas para que se tornem investidores no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), e prepara um encontro para tratar do assunto durante a cúpula de líderes da COP30, a conferência de clima da ONU (Organização das Nações Unidas).

A ideia, segundo duas pessoas envolvidas nas negociações, mas ouvidas pela Folha de S.Paulo sob anonimato, é conseguir angariar apoio ao mecanismo e impulsioná-lo para ser uma das principais entregas da presidência brasileira.

O objetivo final é conseguir US$ 125 bilhões em investimentos.

"A ideia é que 20% desse total venha de investimento feito por países e que os outros 80% sejam por investidores privados. Grandes investidores institucionais, como fundos de pensão e seguradoras", afirma o subsecretário de Assuntos Econômicos e Fiscais do Ministério da Fazenda, João Paulo de Resende.

O primeiro passo para tornar o fundo operacional é conseguir o apoio de países ?é justamente esta parcela que vai garantir segurança e credibilidade para, depois, atrair o setor privado.

Até aqui, porém, apenas o Brasil prometeu aportar recursos no fundo (US$ 1 bilhão), mas há a expectativa de que outros países se comprometam a fazê-lo durante a COP, que acontece em novembro, na cidade de Belém (PA).

Não há uma meta estabelecida e os negociadores afirmam que o mais importante é ter uma sinalização significativa e que deixe claro que há interesse da comunidade internacional em entrar para o fundo.

A ideia do TFFF é que ele funcione como um fundo de investimentos, que remunera seus acionistas ?neste caso, tanto fundos soberanos de Estados, como a iniciativa privada? a taxas de mercado comum, algo entre 4% e 5,5%.

A diferença é que o excedente destes rendimentos (em torno de 3%, segundo estimativa) seja destinado a países que tenham florestas tropicais e mantenham uma taxa baixa (ou zero) de desmatamento dos biomas.

Já há conversas há meses com um grupo de 11 países que ajudaram a equipe brasileira a estruturar o TFFF. O governo tenta convencê-los a tornarem-se também investidores.

Parte deles são justamente aqueles que têm este tipo de vegetação e poderiam se beneficiar do mecanismo: Colômbia, Gana, Congo, Indonésia e Malásia.

Mas também Alemanha, Noruega, Reino Unido, França, Emirados Árabes e Estados Unidos, que desde o início surgem como os principais potenciais investidores ?com exceção deste último, com quem o diálogo foi interrompido desde a volta do presidente Donald Trump ao poder.

A China, apesar de não fazer parte deste bloco inicial, também aparece como uma das principais esperanças de aporte no TFFF.

Negociadores afirmam que com muitos dos integrantes deste primeiro grupo já há conversas avançadas. Por isso, nas últimas semanas, o Brasil passou a trabalhar para ampliar esse leque de potenciais investidores.

Segundo duas pessoas que acompanham as conversas, agora há diálogo também com a União Europeia (além de mais países dentro do bloco), com nações de língua portuguesa, Estados do Golfo e países asiáticos ?em especial Japão e Singapura.

A diplomacia brasileira articula um almoço para tratar do TFFF e tentar sensibilizar essas e outras nações a aderirem ao fundo.

A expectativa é que esse encontro aconteça durante a cúpula de líderes da COP, evento que antecede a conferência principal e reúne chefes de Estado, primeiros-ministros e outras autoridades do mais alto escalão.

A cúpula acontece em 6 e 7 de novembro, também em Belém, enquanto a reunião climática começa no dia 10 e tem previsão de acabar no dia 21.

Na última terça-feira (21), o Conselho do Banco Mundial aprovou a criação do Fundo de Florestas Tropicais.

Na prática, isso significa que a instituição abrigará, inicial e provisoriamente, o mecanismo, funcionando como gestor fiduciário e sede do seu secretariado. Com o tempo, a ideia é que essa estrutura se torne independente.

Numa segunda etapa o TFFF também precisará criar uma outra figura jurídica, que é quem fará a operação financeira e funcionará de forma paralela, e integrada, à primeira.

O plano é que isso passe a se tornar realidade a partir do ano que vem.

Os negociadores apostam no fato de que, formalmente, a presidência só começa a partir da COP ?antes, atua apenas como designado.

Na prática, isso faz com que o Brasil tenha uma importância diplomática grande não apenas no ano que a conferência, mas também nos 12 meses seguintes até a próxima edição ?e, portanto, ainda terá uma atuação de peso para fazer o TFFF atingir seu objetivo.

O mecanismo vai render US$ 4 para cada hectare de floresta tropical preservado. Isso significa que o Brasil pode receber, em um cenário de desmatamento zero, R$ 7 bilhões ao ano, segundo estimativas do governo federal.

Isso além do rendimento como acionista, por ter se comprometido com o aporte de US$ 1 bilhão.

A estrutura prevê que países sejam remunerados em algo por volta de 4% ou 4,5% por seus investimentos. Já o setor privado, em torno de 5% ou 5,5%.

Esses rendimentos devem vir de títulos de renda fixa. A operação mira papéis de países emergentes, como o próprio Brasil, mas também Egito e Turquia, que pagam juros um pouco maiores em dívida externa, além de empresas do mercado desenvolvido (como Europa e Estados Unidos) que são opções seguras e pagam juros altos.

Na divisão de tarefas interna, a equipe do Ministério da Fazenda tem feito a interlocução com entidades e investidores do mercado privado, enquanto Meio Ambiente e Relações Exteriores, com outras nações.

Paralelamente, o Brasil busca conseguir conseguir, de agências de análise de mercado, certificados de segurança do investimento.

Segundo os estudos iniciais, o TFFF poderia conseguir a classificação de um fundo AA ou AAA, os mais seguros do mercado. Com isso, o objetivo é atrair mais investidores.