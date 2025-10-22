Um incêndio atinge o barracão da escola de samba Inocentes e Belford Roxo, do Grupo de Acesso das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, às 15h49 para o combate a um incêndio em um imóvel localizado no bairro do Santo Cristo, zona portuária do Rio, onde fica o barracão de confecção de carros alegóricos e fantasias para o carnaval de 2026.

Mais de 40 militares de seis unidades atuam para apagar o fogo, com o emprego de 13 carros de combate às chamas. Até o momento, não há registro de vítimas.

No local, também estão instalados os barracões das escolas de samba Em Cima da Hora, Vigário Geral e Unidos do Jacarezinho. Os bombeiros trabalham para que o fogo não se espalhe para os barracões das escolas de samba, que ficam ao lado.

As escolas trabalham com produtos de fácil combustão, como isopor, tinta, cola, entre outros.

O enredo da Inocentes de Belford Roxo para o carnaval de 2026 é Da floresta vem a cura, e a Inocentes traz a força dos orixás e dos saberes ancestrais para a avenida.

Tags:

Escolas de samba | incêndio | Rio de Janeir