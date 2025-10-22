BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (22) uma nova morte em São Paulo por intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica, elevando o número de vítimas no estado a sete e, no Brasil, para 10.

A vítima é um homem de 25 anos, residente em Osasco, na Grande São Paulo, município que soma duas mortes por intoxicação.

No total, há 53 casos confirmados e 59 em investigação no Brasil. O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 42 casos confirmados e 18 em investigação.

Já foram descartadas 609 suspeitas de intoxicação no país. No boletim anterior, divulgado na segunda-feira (20), o ministério confirmava 47 casos, sendo nove mortes.

Além de São Paulo, há casos confirmados em outros quatro estados: Paraná (6), Pernambuco (3), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1). As mortes foram registradas nos estados de São Paulo (7), Pernambuco (2) e Paraná (1).

Há ainda 11 mortes em investigação e outras 28 suspeitas foram descartadas.

As informações do boletim do Ministério da Saúde são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Cievs (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional). O órgão considera o caso confirmado quando o metanol é detectado em exames laboratoriais.

O Brasil já recebeu um lote com 2.500 ampolas de fomepizol, um antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O medicamento, que não estava disponível no país, foi adquirido pelo Ministério da Saúde em meio ao aumento de casos e mortes.

O Ministério da Saúde também afirma que o SUS está abastecido de etanol farmacêutico, produto que vem sendo utilizado nos tratamentos de intoxicação. A substância bloqueia o caminho pelo qual o metanol se transforma em ácido fórmico, mas provoca embriaguez como efeito colateral. O fomepizol faz o mesmo, mas com menor risco de efeitos adversos.

Recomendação

Os órgãos de saúde recomendam evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência. O paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de intoxicação por metanol podem estar associados a dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.