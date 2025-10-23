(FOLHAPRESS) - Lula diz que disputará eleição, produção nacional de carros corre risco de ser paralisada, Trump anuncia sanções contra Rússia e outras notícias desta quinta-feira (23).
LULA
Lula confirma disputa de quarto mandato em viagem à Indonésia. Presidente está em Jacarta para assinar acordos de cooperação entre os países.
LULA 2
Petista exalta 'sul global' e critica protecionismo em fala na Indonésia.
STF
Fachin autoriza mudança de Fux para turma presidida por Gilmar no STF.
STF 2
Mudança de turma de Fux cria impasse sobre recursos de Bolsonaro e relatoria da Lava Jato.
BOLSONARO
Moraes terá margem restrita para decidir sozinho sobre Bolsonaro após acórdão do STF.
ZAMBELLI
Ministério Público da Itália dá parecer favorável a extradição de Zambelli, diz AGU.
CARROS
Fabricantes de veículos alertam governo sobre risco de parar produção por falta de chips.
GUERRA DA UCRÂNIA
Trump critica Putin e aplica sua 1ª sanção contra a Rússia.
GUERRA DA UCRÂNIA 2
EUA retiram restrição para Ucrânia usar mísseis ocidentais na Rússia, diz jornal; Trump fala em fake news.
GOVERNO TRUMP
EUA atacam segundo barco no Pacífico em dois dias e matam mais 3.
MARACANÃ
Maracanã pode ser vendido para abater dívida do Rio de Janeiro com a União.
BEBIDAS
Ministério da Saúde confirma 10 mortes por intoxicação por metanol com novo caso em SP.
CAMBOJA
Brasileira está presa injustamente no Camboja e é vítima de tráfico humano, diz irmã.
PORTUGAL
Portugal suspende emissão dos vistos de procura de trabalho; brasileiros lideram buscas pelo documento.