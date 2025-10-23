(FOLHAPRESS) - Lula diz que disputará eleição, produção nacional de carros corre risco de ser paralisada, Trump anuncia sanções contra Rússia e outras notícias desta quinta-feira (23).

LULA

Lula confirma disputa de quarto mandato em viagem à Indonésia. Presidente está em Jacarta para assinar acordos de cooperação entre os países.

LULA 2

Petista exalta 'sul global' e critica protecionismo em fala na Indonésia.

STF

Fachin autoriza mudança de Fux para turma presidida por Gilmar no STF.

STF 2

Mudança de turma de Fux cria impasse sobre recursos de Bolsonaro e relatoria da Lava Jato.

BOLSONARO

Moraes terá margem restrita para decidir sozinho sobre Bolsonaro após acórdão do STF.

ZAMBELLI

Ministério Público da Itália dá parecer favorável a extradição de Zambelli, diz AGU.

CARROS

Fabricantes de veículos alertam governo sobre risco de parar produção por falta de chips.

GUERRA DA UCRÂNIA

Trump critica Putin e aplica sua 1ª sanção contra a Rússia.

GUERRA DA UCRÂNIA 2

EUA retiram restrição para Ucrânia usar mísseis ocidentais na Rússia, diz jornal; Trump fala em fake news.

GOVERNO TRUMP

EUA atacam segundo barco no Pacífico em dois dias e matam mais 3.

MARACANÃ

Maracanã pode ser vendido para abater dívida do Rio de Janeiro com a União.

BEBIDAS

Ministério da Saúde confirma 10 mortes por intoxicação por metanol com novo caso em SP.

CAMBOJA

Brasileira está presa injustamente no Camboja e é vítima de tráfico humano, diz irmã.

PORTUGAL

Portugal suspende emissão dos vistos de procura de trabalho; brasileiros lideram buscas pelo documento.