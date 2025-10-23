SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo deve registrar aumento nas temperaturas, tanto nas mínimas quanto nas máximas, nesta quinta-feira (23). O tempo seco deve dificultar a formação de nuvens, favorecendo a elevação dos termômetros ao longo do dia. Apesar disso, a madrugada ainda será fria.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e a Climatempo, o dia na capital pode começar com um leve nevoeiro nas primeiras horas da manhã e temperaturas em torno de 12°C. No decorrer das horas, os termômetros sobem gradativamente, podendo atingir 26°C por volta das 15h, e com chances de ultrapassar essa marca.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê temperatura máxima um pouco menor, de 25°C, mas mantém a mesma mínima de 12°C. Nenhum dos institutos indica possibilidade de chuva.

Nesta quarta (22), o Inmet registrou a máxima de 23,9°C às 14h e a mínima de 11,4°C às 5h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Essa grande amplitude térmica provoca o que é conhecido como efeito cebola, quando as pessoas saem de casa agasalhadas e vão retirando as peças conforme o clima vai esquentando. E depois voltam a colocá-las à noite, quando a temperatura cai novamente.

Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas variando de 14°C a 26°C. No litoral norte, a mínima tende a ser de 12°C e a máxima, de 27°C. Já no Vale do Ribeira, a variação prevista é de 14°C a 28°C.

Em Campos do Jordão, na altitude da Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 7°C e a máxima, de 19°C. Já no Vale do Paraíba, os termômetros tendem a variar de 10°C a 27°C. Em Campinas, a previsão é de 11°C a 30°C e, enquanto em Sorocaba o clima deve ficar entre 12°C e 27°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas devem aumentar ainda mais. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 13°C e a máxima, de 30°C. Em Marília, a variação fica entre 13°C e 29°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 12°C e máxima de 28°C; em Araraquara, de 14°C a 28°C; em Araçatuba, de 14°C a 31°C; em São José do Rio Preto, de 16°C a 30°C; em Franca, de 12°C a 27°C; em Barretos, de 15°C a 31°C; e em Ribeirão Preto, de 15°C a 29°C.

Devido à massa de ar seco que está sobre o estado, a umidade do ar também deve diminuir nos próximos dias, aumentando proporcionalmente o risco de incêndios florestais. Segundo a Defesa Civil, as regiões norte, central e oeste são as que devem sofrer mais com as queimadas.

De acordo com o mapa de risco de incêndio do órgão estadual, essas regiões permanecem em nível de emergência, a classificação mais grave dentro da escala de quatro estágios (baixo, alto, alerta e emergência).