SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest antecipou seu cronograma e libera nesta quinta-feira (23) a consulta aos locais de prova da primeira dase do vestibular 2026 da USP. A informação ficará disponível na Área do Candidato do site a partir das 12h. A divulgação estava prevista para 31 de outubro.

Ao todo, serão 88 locais de prova em 32 cidades paulistas. Nesta edição, parte dos candidatos pôde escolher a escola onde farão a prova nas cidades e regiões da capital paulista onde há mais pontos de aplicação.

A primeira fase do vestibular será em 23 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. A abertura dos portões será às 12h, com fechamento dos portões e início da aplicação da prova às 13h.

Para evitar atrasos e contratempos, a Fuvest recomenda que o candidato conheça com antecedência o trajeto até o local, de preferência no domingo anterior ao vestibular, para calcular a distância e os meios de transporte disponíveis.

O vestibular 2026 recebeu 111.480 inscrições, 3,9% a mais que na edição anterior. Medicina mantém a liderança entre os cursos mais disputados, com 90,7 candidatos por vaga. Psicologia ocupa o segundo e o terceiro lugares, com 58,6 candidatos por vaga em São Paulo e 39,8 em Ribeirão Preto.

A primeira fase do vestibular será em 23 de novembro. Os aprovados farão a segunda fase nos dias 14 e 15 de dezembro. Algumas carreiras exigem provas de habilidades específicas em dezembro.

A USP oferta 11,1 mil vagas para a graduação, sendo 8.147 pela Fuvest -4.888 de ampla concorrência, 2.053 reservadas para escola pública e 1.206 para estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) de escola pública. As demais vagas serão distribuídas pelo Enem USP e pelo Provão Paulista.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR DA FUVEST 2026

- Primeira fase: 23/11

- Segunda fase: 14 e 15/12

- Primeira chamada: 23/1