SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Proprietários de autoescolas ocupam a ponte Octavio Frias de Oliveira, no Brooklin, zona sul de São Paulo, em protesto contra a proposta do governo federal de acabar com a obrigatoriedade de contratação de autoescolas para a obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Cerca de 200 veículos de autoescolas estão estacionado no acostamento da ponte, no sentido Jabaquara, desde a noite de quarta-feira (22), de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Não há congestionamento no local.

Os representantes das empresas pretendem seguir em carreata até a frente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), no Ibirapuera, também na zona sul.

A manifestação é organizada pela Feneauto (Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores), pela Acesp (Associações dos CFCs do Estado de São Paulo) e Sindautoescola (Sindicato Patronal das Auto Moto Escolas e CFCs no Estado de SP).

Em nota, a Sindautoescola diz que o ato dos trabalhadores da área é legítimo.

"As Autoescolas/CFCs se manifestam contra a consulta pública aberta pelo governo federal e as mudanças propostas que visam flexibilizar o processo de formação de condutores, medida que ameaça a segurança no trânsito e o emprego de mais de 300 mil instrutores em todo o Brasil", diz.

O sindicato reforçou que o setor não é contrário ao debate sobre aprimoramentos, mas defende que qualquer alteração nas regras de formação de condutores deve ocorrer com diálogo efetivo e participação das entidades representativas, garantindo a preservação da qualidade, da segurança e da responsabilidade social do processo de habilitação.