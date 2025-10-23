SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadrilha formada por quatro criminosos invadiu e roubou uma casa no Jardim Paulista, região central de São Paulo, na tarde de quarta-feira (22).
Durante a ação, uma babá de 42 anos, que cuidava de uma menina, teve os pés e as mãos amarrados, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
O crime ocorreu na rua Maestro Elias, por volta das 16h20. Os assaltantes entraram na residência usando um controle remoto clonado do portão da garagem.
Eles reviraram várias partes da casa e fugiram levando joias e outros objetos de valor. A babá conseguiu se soltar e acionar a Polícia Militar.
O caso foi registrado como roubo no 14° DP (Pinheiros). A Polícia Civil faz buscas para identificar e encontrar os envolvidos.