SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou a sete o número de mortos por intoxicação por metanol no Estado de São Paulo. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde no boletim atualizado nesta quinta-feira (23).

Nova morte confirmada é de um homem de 25 anos de Osasco. Ele ingeriu bebida alcoólica em um churrasco e morreu no dia 23 de setembro.

Outro óbito segue sendo apurado pelo IML (Instituto Médico Legal). Segundo a secretaria, um paciente de 49 anos que morreu em Piracicaba pode ter sido vítima da contaminação.

Com a nova morte confirmada no estado de São Paulo, os óbitos no Brasil chegaram a 10. As outras três mortes aconteceram em Pernambuco (2) e no Paraná (1). Além da investigação em São Paulo, outros 10 casos de óbito seguem sendo analisados e o número de vítimas mortas por intoxicação por metanol pode chegar a 18.

CASOS ESPALHADOS PELO BRASIL

Estado de São Paulo concentra o maior número de casos registrados. Dos 53 confirmados em todo o país, 42 ocorreram no estado paulista. Os outros foram no Paraná (6), em Pernambuco (3), no Rio Grande do Sul (1) e no Mato Grosso (1).

Ao menos outros 59 casos estão sob investigação. Os estados com análises clínicas para confirmar a possibilidade de intoxicação por metanol são Pernambuco (26), São Paulo (18), Piauí (4), Paraná (4), Ceará (2), Rio de Janeiro (1), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

O QUE É O METANOL

Produto é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas de metanol pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma ?e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.