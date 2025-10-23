SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os estudantes inscritos no Enem 2025 já podem verificar os locais onde farão as provas nos próximos dias 9 e 16 de novembro. O Inep, órgão do MEC (Ministério da Educação) responsável pelo exame, liberou a consulta nesta quinta-feira (23).

Segundo o Inep, os locais receberão os mais de 4,8 milhões de estudantes inscritos no exame.

A consulta dos locais de prova deve ser feita na página do participante, no site do Inep. Para isso, o estudante precisa fazer o login com uma conta Gov.br e clicar na aba de "cartão de confirmação" e conferir todos os dados cadastrados, além do local de prova.

No dia do exame, o estudante deverá apresentar um documento oficial com foto para acessar o local de prova. Também serão aceitos documentos oficiais com foto na versão digital, como CNH digital (carteira de habilitação) e RG digital.

Nos dois dias de prova, os portões serão abertos ao meio-dia (hora de Brasília) e fecharão às 13h.

No primeiro dia do exame, serão aplicadas as provas das áreas de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia) e redação. Os candidatos terão cinco horas e 30 minutos para completar a prova.

Já no segundo e último dia, os temas cobrados serão ligados a ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática, e os estudantes terão cinco horas de duração para terminar o exame.

Neste ano, a aplicação do Enem será nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país.

Candidatos inscritos nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, realizarão o exame nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A mudança de data ocorre devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).