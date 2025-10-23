PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio Grande do Sul absolveu um homem acusado de tentar matar o próprio filho. A vítima pediu clemência em favor do pai com o intuito de evitar o sofrimento da avó, mãe do réu.

A decisão foi publicada na última quinta-feira (16) após julgamento da 2ª Vara do Júri do Foro Central de Porto Alegre. O placar foi de quatro votos a dois por acatar o pedido de clemência.

O réu, hoje com 58 anos, foi acusado de golpear o próprio filho com um facão durante uma discussão em julho de 2017, em Porto Alegre. Ele ficou preso de agosto de 2017 a março de 2018.

O filho foi levado para atendimento médico e se recuperou. O pai foi denunciado sob acusação de tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a Defensoria Pública estadual, que representava o acusado, a vítima pediu na véspera do julgamento que o pai não fosse condenado.

No pedido de clemência, a defensora pública Tatiana Boeira disse que o réu sofreu um acidente vascular cerebral desde o ataque, perdeu parte dos movimentos e passou a depender de cadeira de rodas. A avó da vítima é uma das responsáveis pelos cuidados, com apoio do neto.

O pedido não teve objeção do Ministério Público estadual, e o TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) ainda não se manifestou sobre a decisão.