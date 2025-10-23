SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista perseguiu, atropelou e matou um motoboy em Sorocaba, no interior de São Paulo, após uma briga de trânsito, na manhã de quarta-feira (22). Ele admitiu ter jogado o carro contra a moto de propósito.

Segundo boletim de ocorrência, o motorista, identificado como Guilherme Machado Batista, 31, dirigia um Volkswagen T-Cross preto e teria discutido com João Paulo Dias Dantas, 35, que conduzia uma Honda/CG 160 Start.

Batista perseguiu Dantas pela faixa do BRT (ônibus de pista rápida) e o atropelou. O motoboy foi arremessado e bateu em uma estrutura de concreto. A morte foi constatada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do motorista.

Batista fugiu do local e, depois, apresentou-se espontaneamente no quartel do CPI-7 (Comando de Policiamento do Interior). Ele afirmou que havia sido agredido por Dantas e por outros motociclistas antes do atropelamento, de acordo com a SSP.

Batista tinha escoriações no rosto e foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento antes de ser levado à delegacia.

Em depoimento, disse que não teve intenção de matar. Em seguida, foi liberado.

Os veículos envolvidos foram apreendidos, e o caso, registrado como homicídio e localização/apreensão de veículo no plantão policial de Sorocaba, que requisitou perícia.

Motoboys fizeram protesto e buzinaço durante o velório na manhã desta quinta-feira (23). Eles pediram punição e paz no trânsito.

Karen Maria Dantas, sobrinha da vítima, pediu justiça. "O que a gente quer agora é justiça mesmo. A gente quer que seja investigado porque não foi acidente. Foi assassinato. Está nítido nas imagens. A gente vai cair em cima, sim, porque o que a gente tinha de melhor a gente já perdeu", disse em entrevista à TV TEM.