BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ricardo Galvão sairá da presidência do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele vai assumir a vaga na Câmara dos Deputados deixada por Guilherme Boulos (PSOL-SP), anunciado na última segunda-feira (20) como novo ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A saída foi confirmada nesta quinta-feira (23) pela Folha. De acordo com Galvão, a mudança foi conversada com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede Sustentabilidade), sua aliada, e com Boulos.

Galvão assumiu o comando do CNPq em janeiro de 2023.

Filiado à Rede, o físico foi diretor do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) de 2016 a 2019, quando foi exonerado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), que criticou publicamente o trabalho do Inpe.

Na época, Bolsonaro afirmou que os dados de desmatamentos fornecidos pelo instituto eram mentirosos e exigiu explicações.

A vaga na Câmara surgiu com a decisão de Lula de levar Boulos para o governo como ministro da Secretaria-Geral, pasta responsável por fazer a ponte entre o governo e movimentos sociais. Antes, o cargo estava com o petista Márcio Macêdo.

O CNPq e o Ministério da Ciência e Tecnologia ainda não se posicionaram sobre a saída de Galvão. Também não foi divulgado quem assumirá a presidência do conselho.

Ricardo Galvão é formado em engenharia de t elecomunicações pela UFF (Universidade Federal Fluminense), com mestrado em engenharia eétrica pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em física de plasmas aplicada pelo MIT. Hoje aposentado, também foi professor do Instituto de Física da USP (Universidade de São Paulo).