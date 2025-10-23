RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas onças-pintadas protagonizaram uma cena de disputa por comida no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal mato-grossense, ao travarem um "cabo de guerra" com uma sucuri amarela. O momento foi registrado pelo fotógrafo peruano Rodrigo Chavez, que há anos se dedica a documentar a vida selvagem na região.

Nas imagens divulgadas nesta segunda-feira (20), os felinos aparecem dentro do rio, cada um mordendo uma extremidade da cobra já abatida e puxando-a com força. A batalha, segundo o fotógrafo, durou mais de duas horas.

Chavez contou à Folha de S.Paulo que as onças, conhecidas como Medrosa, uma fêmea de nove anos, e Thomas, macho observado na área desde 2022, estavam em período de acasalamento havia cerca de cinco dias.

"Em determinado momento, encontraram a sucuri às margens do rio. A fêmea mordeu a cabeça e o macho agarrou o rabo. Começaram a puxar com toda a força, rolando barranco abaixo até caírem na água, onde continuaram lutando", relatou.

A disputa terminou com a serpente partida em duas metades quase iguais. "A fêmea pegou sua parte e foi embora. O macho, ao perceber que ela estava se afastando, abandonou o pedaço que restava e foi atrás dela para continuar o acasalamento", contou o fotógrafo, que acompanha o comportamento das onças no Pantanal desde 2019.

Localizado entre os rios Cuiabá e Piquiri, o Parque Estadual Encontro das Águas abriga uma das maiores concentrações de onças-pintadas do mundo e é considerado um dos principais destinos para observação da espécie em vida livre. O local é conhecido também pela presença de grandes répteis, como jacarés e sucuris, que compartilham o mesmo habitat.