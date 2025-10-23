SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus escolar nesta quinta-feira (23) deixou ao menos três pessoas mortas na cidade de Tucano (268 km de Salvador).

O acidente aconteceu por volta das 11h30 na rodovia BR-166. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi deslocada para a região. Feridos foram levados para hospitais da região.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), emitiu uma nota lamentando o acidente e disse que ter determinado ao governo fique à disposição das prefeituras de Tucano e de outras cidades da região para garantir o apoio às vítimas e suas famílias.

"Seguimos acompanhando de perto o estado de saúde das pessoas feridas, que estão recebendo atendimento em unidades hospitalares da região.Continuo em oração pelas vítimas, pedindo a Deus que conforte a todos e todas", disse.

A Prefeitura de Tucano emitiu uma nota declarando pesar pela morte dos passageiros e disse prestar solidariedade às famílias.