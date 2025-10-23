O homem preso em flagrante, suspeito de matar um policial militar durante um assalto a uma concessionária de veículos em Belo Horizonte, passou por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (23). A Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e converteu a prisão em flagrante em preventiva. O investigado foi transferido para um presídio de segurança máxima em Francisco Sá, na Região Norte do estado.



Segundo o MPMG, o homem é reincidente, cumpre pena em regime aberto e estava foragido do sistema prisional. Ele possui condenações anteriores por quatro roubos majorados, homicídio qualificado, corrupção de menores e uso de documento falso. Responde ainda a outra ação penal por roubo majorado.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a audiência de custódia garante que a pessoa presa seja rapidamente apresentada a um juiz, que avalia a legalidade da prisão, a necessidade de medidas cautelares e possíveis irregularidades, como tortura ou maus-tratos.

Outro suspeito do assalto, que estava foragido, foi localizado na quarta-feira (22). Ele resistiu à prisão e morreu após troca de tiros com policiais do Grupo Especializado em Recobrimento (GER), informou a Polícia Militar de Minas Gerais.

O crime

Conforme as investigações, na última terça-feira (21), na Avenida Nélio Cerqueira, bairro Tirol, em Belo Horizonte, o investigado entrou em uma concessionária simulando interesse em comprar um carro. Minutos depois, retornou armado, acompanhado de um comparsa em uma motocicleta furtada.

Durante o assalto, o investigado rendeu funcionários e clientes, subtraindo alianças, cordões, celulares e outros bens. Um policial militar que chegou ao local foi surpreendido e atingido por nove disparos, cinco na cabeça, dois no ombro e um em cada perna, não resistindo aos ferimentos.

Após os disparos, o suspeito ainda foi visto recolhendo a arma do policial antes de fugir. A ação deixou veículos atingidos, vidros quebrados e marcas de sangue no chão.

A Polícia Militar realizou diligências imediatas e prendeu o autor na madrugada de quarta-feira (22) em Betim. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, dois carregadores com 27 munições, documentos falsos, um cordão de prata das vítimas e o documento da motocicleta usada na fuga.

