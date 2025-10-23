SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grave acidente envolvendo três carretas causou uma morte e fechou a rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, na Serra das Araras, no sentido São Paulo, desde a madrugada desta quinta-feira (23).

O acidente ocorreu no km 224,9, por volta das 4h30, após uma perseguição policial, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

As pistas da rodovia foram totalmente liberadas às 12h10, segundo a corporação.

Policiais rodoviários tentaram interceptar um veículo com drogas, que não parou. Houve perseguição e o motorista entrou na contramão da rodovia e bateu em outro carro.

O trânsito ficou congestionado e, em razão disso, houve o engavetamento de três carretas. A última levava uma carga de placas de granito, que se deslocou e atingiu a cabine. O caminhoneiro ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Com o bloqueio do trânsito, o congestionamento chegou a 10 km, por volta das 9h.

No veículo, os policiais encontraram 65 kg de maconha e 4 kg de skunk. O motorista foi preso.