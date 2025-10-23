SÃO LUÍS, MA (AGÊNCIA BRASIL) - A UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), no Rio Grande do Sul, lançou nesta semana um edital de ingresso para pessoas trans, nos cursos já do próximo ano. São 103 vagas em 69 cursos de graduação.

O edital é direcionado a quem concluiu o ensino médio e fez o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) entre 2021 e 2025.

A iniciativa quer garantir o acesso à educação superior de travestis; mulheres e homens trans; e pessoas não binárias.

Na pós-graduação, a UFSM oferece 11 vagas para pessoas trans em seis cursos: doutorado e mestrado em comunicação, extensão rural, filosofia, história e psicologia; e, mestrado também em saúde coletiva.

Essa iniciativa é considerada importante, na avaliação da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), porque o cenário para estudantes trans no Brasil ainda é de exclusão e vulnerabilidade na educação superior.

Em pesquisas destacadas pela associação, apenas entre 0,2% e 0,3% dos estudantes universitários são trans e travestis.

São poucos dados disponíveis sobre o assunto. Em uma nota técnica publicada no ano passado, a Antra reuniu várias pesquisas sobre o tema.

Por exemplo, segundo dados de 2015, recolhidos pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), menos de 3% de travestis e mulheres transexuais que chegam ao ensino médio alcançam a universidade.

Além disso, muitos não concluem. O preconceito e a violência nas escolas são apontados como as principais causas do abandono dos cursos.