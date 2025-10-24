SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo e a Promotoria fazem uma operação na manhã desta sexta-feira (24) contra um plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) para matar autoridades públicas na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Um dos alvos era o promotor Lincoln Gakyia, da Promotoria de São Paulo. Os Criminosos também planejavam matar Roberto Medina, responsável por unidades prisionais da região oeste do estado.

A Operação Recon cumpre 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de Presidente Prudente (11), Álvares Machado (6), Martinópolis (2), Pirapozinho (2), Presidente Venceslau (2), Presidente Bernardes (1) e Santo Anastácio (1).

Segundo as investigações, que tramitam sob a condução da 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) 8, existe uma célula do crime organizado estruturada separada e destinada a fazer levantamentos detalhados da rotina de autoridades públicas e de seus familiares, especificamente para preparar atentados contra esses alvos previamente selecionados.

"De acordo com os elementos colhidos, os criminosos já haviam identificado, monitorado e mapeado os hábitos diários de autoridades, num plano meticuloso e audacioso que demonstrava o grau de periculosidade e ousadia da organização", afirma a Promotoria.

Os membros dessa parte especializada da organização criminosa atua de forma separada e com funções específicas, mas sem conhecer o plano por completo, para evitar o vazamento do plano, diz a Promotoria.

A ação integrada contou com entre os setores de inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Promotoria para descobrir e frustrar o plano antes de sua execução.

Os envolvidos na fase de reconhecimento e vigilância foram identificados, e houve a apreensão de materiais e equipamentos que serão submetidos à perícia e que poderão levar à descoberta dos responsáveis pela etapa seguinte do plano, a de execução do atentado, diz a Promotoria.

Segundo a operação, as buscas realizadas nessa sexta devem trazer diversos elementos de prova que subsidiarão as próximas fases da investigação, voltadas à identificação de outros participantes e ao mapeamento completo da cadeia de comando criminosa.