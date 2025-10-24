SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o frio no começo desta semana, a região metropolitana de São Paulo deve ter um final de semana marcado por altas temperaturas. No domingo (26), a máxima pode ultrapassar os 33°C e não há previsão de chuva.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta sexta-feira (24) deve começar com nevoeiro e clima frio, com mínima de 13°C. Ao longo do dia, o tempo fica ensolarado, e as temperaturas podem chegar a 27°C, com possibilidade de um pequeno aumento.

A Climatempo aponta temperaturas semelhantes, mas com leve variação, mínima de 12°C durante a madrugada e máxima de 28°C entre 15h e 17h. O instituto também indica a presença de nevoeiro ao amanhecer.

No sábado (25), a previsão é de calor ainda mais intenso. A Climatempo indica céu ensolarado durante todo o dia, sem nuvens, com máxima de 31°C por volta das 14h e mínima de 13°C nas primeiras horas do dia.

Para o domingo, tanto Climatempo quanto Inmet preveem altas temperaturas e maior presença de nebulosidade ao longo do dia. A mínima deve ser de 16°C, e a máxima varia de 31°C a 33°C, com grande possibilidade de que esse valor seja até ultrapassado.

Nesta quinta (23), o Inmet registrou a máxima de 25,8°C às 15h e a mínima de 12,1°C às 6h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade.

Na Baixada Santista, estão previstas temperaturas variando de 13°C a 27°C nesta sexta-feira. No litoral norte, a mínima tende a ser de 12°C e a máxima, de 28°C. Já no Vale do Ribeira, a variação prevista é de 14°C a 28°C.

Em Campos do Jordão, na altitude da Serra da Mantiqueira, a mínima prevista é de 7°C e a máxima, de 21°C. Já no Vale do Paraíba, os termômetros podem variar de 10°C a 28°C. Em Campinas, a previsão é de 11°C a 31°C e, enquanto em Sorocaba o clima deve ficar entre 15°C e 31°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas continuam altas. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 32°C. Em Marília, a variação fica entre 13°C e 29°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 14°C e máxima de 30°C; em Araraquara, de 15°C a 31°C; em Araçatuba, de 16°C a 33°C; em São José do Rio Preto, de 18°C a 31°C; em Franca, de 14°C a 29°C; em Barretos, de 17°C a 33°C; e em Ribeirão Preto, de 16°C a 30°C.

Devido à massa de ar seco que está sobre o estado, a umidade do ar também deve diminuir nos próximos dias, aumentando proporcionalmente o risco de incêndios florestais. Segundo a Defesa Civil, as regiões norte, central e oeste são as que devem sofrer mais com as queimadas.

De acordo com o mapa de risco de incêndio do órgão estadual, essas regiões permanecem em nível de emergência, a classificação mais grave dentro da escala de quatro estágios (baixo, alto, alerta e emergência).