SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo Lula diz que cortará R$ 1 bi em emendas, Caixa tenta salvar Correios, Palmeiras perde na Libertadores e outras notícias para começar esta sexta-feira (24).

POLÍTICA

Gleisi avisa Motta que não pagará R$ 1 bi de emendas de deputados por problemas com o TCU. Decisão deve frustrar deputados e aumentar o descontentamento com o governo.

POLÍTICA

Governo busca parlamentares para recompor base no Congresso e mira 2026. Ideia é que reorganização de cargos seja usada para atender quem votar a favor de matérias prioritárias. Presidente da Câmara será ouvido no processo, mas Planalto quer ter palavra final nas indicações.

ELEIÇÕES

Fator eleitoral não vai ser economia, vai ser segurança e nacionalismo, diz Paulo Guedes. Ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro vê onda conservadora dominando o debate. Para ele, Brasil vive hora mágica para investimentos pela energia limpa.

JUDICIÁRIO

STF tem maioria para consolidar permissão de nomeação de parentes para cargos políticos. Decisão de repercussão geral trata de lei de Tupã (SP) que permitia parentes do prefeito no secretariado. Ministros entendem que chefe do Executivo tem poder para definir equipe que vai compor o governo.

POLÍCIA FEDERAL

PF ameaça suspender emissão de passaportes em novembro por falta de verba. Corporação afirma que comprometeu 95% do orçamento disponível e pede mais R$ 97,5 milhões. Ministério da Justiça diz dialogar com equipe econômica para evitar suspensão do serviço.

DITADURA MILITAR

Antissemitismo marcou ditadura e comandante do DOI-Codi em que Herzog foi morto. Chefe do complexo repressivo em SP em 75, Audir Maciel discriminou judeus em entrevista, em linha com documento do regime.

EQUADOR

Presidente do Equador diz que foi alvo de tentativa de envenenamento. Daniel Noboa afirma que foram colocadas substâncias em doces presenteados. Caravana do governante foi atacada por pedradas no início do mês.

GOVERNO TRUMP

Trump diz que EUA vão realizar ação terrestre contra cartéis, sem citar Venezuela. Presidente aumenta pressão sobre Caracas e diz que não precisa de declaração de guerra para 'matar quem traz drogas'. Para secretário de Defesa, facções narcotraficantes são comparáveis aos grupos terroristas Al Qaeda e Estado Islâmico.

LIBERTADORES

Palmeiras leva três no 1º tempo, perde da LDU e se complica na Libertadores. Derrota encerra invencibilidade da equipe brasileira contra estrangeiros no torneio. Partida de volta será na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque, em São Paulo.

FUTEBOL

'Que meu filho seja o último a sofrer com isso', diz mãe de adolescente vítima de injúria racial em jogo do sub-12. Atleta de 12 anos sofreu ataques da mãe de um adversário na partida entre Manthiqueira e Corinthians. Menino tem crises de choro e não quer voltar aos treinos; responsável diz que menor fará acompanhamento psicológico.

CULTURA

Filme sobre Bolsonaro com roteiro baseado em texto de Mario Frias é rodado em SP. Longa 'Azarão' aborda caso de esfaqueamento de 2018. Produtor fez 'Som da Liberdade', sucesso entre público de direita.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Quais os sinais de que mercado de IA pode ser uma bolha prestes a estourar. Dúvida sobre demanda, concentração de mercado e circularidade de investimentos preocupam analistas. Temor é de repetição de estouro como das pontocom na virada do século.

BASQUETE

Após prisão de Billups, Splitter se torna primeiro brasileiro técnico da NBA. Catarinense assume Portland Trail Blazers interinamente. Titular do cargo foi detido em investigação de apostas e afastado de suas funções na liga norte-americana de basquete.

SAÚDE

USP oferece tratamento gratuito para casos de amor e ciúme patológicos. Programa do Instituto de Psiquiatria recebe dois grupos de pacientes por ano, com homens e mulheres. Suspeitas irracionais, vigilância constante e obsessão pelo parceiro podem indicar transtorno.