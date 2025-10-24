SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo e estudante de medicina Lidiane Aline Lourenço, 33, morreu intoxicada por monóxido de carbono, segundo laudo pericial da polícia.

Laudo reforça teoria de que a morte da mulher e da filha de 15 anos foi acidental. Os corpos de Lidiane e Miana Sophya Santos foram encontrados no apartamento em que moravam, na Barra da Tijuca, no dia 9 de outubro.

O estado avançado de decomposição do corpo da adolescente não permitiu que a causa da morte dela fosse constatada. O resultado do exame do IML foi inconclusivo, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Primeira perícia feita no local onde as duas foram achadas mostrou que as instalações de gás do apartamento tinham irregularidades. O monóxido de carbono impede o transporte adequado do oxigênio para os órgãos vitais. Ele é inodoro, insípido e incolor, o que o torna, imperceptível para os sentidos humanos.

Investigações sobre as mortes ainda não foram concluídas e são feitas pela 16ª DP da Barra da Tijuca. Ao UOL o advogados da família de Lidiane afirmou que não teve acesso ao laudo até o momento.

RELEMBRE O CASO

Lidiane e Miana foram achadas mortas após vizinhos desconfiarem do cheiro que vinha do apartamento delas e acionarem os bombeiros. Elas estavam em cômodos separados da casa, segundo registro dos bombeiros feito na sexta-feira.

As duas eram naturais da cidade de Santa Cecília (SC), a 300 quilômetros de Florianópolis. Lidiane se mudou para o Rio há mais de cinco anos. A filha dela teria se mudado para morar com a mãe recentemente, segundo informações dadas por familiares nas redes sociais.

A mulher trabalhava como modelo e era estudante de medicina de uma universidade particular do Rio, segundo publicações feitas por Lidiane nas redes sociais. Lidiane tinha mais de 50 mil seguidores no Instagram e usava a rede para compartilhar detalhes da sua rotina.