RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 23 anos foi baleado de raspão no braço na noite desta quinta-feira (23) na avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro.

A área onde ocorreram os disparos é movimentada à noite, com bares e restaurantes abertos.

Uma testemunha que estava em um dos bares no momento da ação afirmou à reportagem, sob condição de anonimato, que o tiro foi disparado por um homem que teria reagido a um assalto.

O jovem atingido de raspão não era o alvo do assalto. Ele passava pela calçada no momento da ação. Um dos tiros também atingiu um automóvel estacionado na calçada.

A Polícia Militar disse que foi acionada para o hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, onde a vítima deu entrada. O homem relatou aos policiais que foi baleado enquanto passava pela calçada.

Segundo a PM, ele não corre risco de morte. O caso é investigado pela 14ª delegacia, do Leblon.

