RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Governo de Pernambuco confirmou nesta quinta-feira (23) a terceira morte em razão de intoxicação por metanol no estado. O óbito foi registrado em Salgueiro, no sertão, a 518 km do Recife.

A vítima é uma mulher de 25 anos de idade. A irmã dela, de 28 anos, também foi intoxicada, mas foi socorrida, tratada com antídoto e já recebeu alta hospitalar. As duas consumiram bebida destilada falsificada, segundo a Secretaria Estadual de Defesa Social.

Pernambuco agora contabiliza cinco casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo três óbitos.

A investigação do caso envolvendo as duas irmãs é conduzida pela delegacia de polícia de Salgueiro, que apura a origem da bebida adulterada e a atuação de possíveis envolvidos na comercialização irregular do produto.

"Estamos trabalhando de forma minuciosa para identificar os responsáveis pela comercialização irregular. As oitivas seguem em andamento e, a depender dos indícios coletados, os envolvidos podem responder pelos crimes de falsificação e adulteração de substância ou produto alimentício ou até mesmo por homicídio, com penas que podem variar de 16 a 30 anos", afirmou o delegado Tiago Callou, titular da delegacia de Salgueiro.

Exames periciais foram realizados nas vítimas. Os laudos laboratoriais confirmaram a presença de metanol no organismo de ambas as mulheres.

"Na vítima que veio a óbito, foi constatada uma alta concentração da substância tóxica, de 258 miligramas por decilitro de metanol no sangue, o que corresponde a 12 vezes mais que a dosagem inicial recomendada pela Sociedade Brasileira de Toxicologia para o tratamento com o antídoto, que é de 20 mg/dl. Infelizmente, não houve chances de sobrevivência", disse o perito criminal da Polícia Científica de Pernambuco, Rafael Arruda.

Na vítima que sobreviveu a dosagem foi menor, de 66,7 mg/dl. Além disso, outros fatores que contribuíram para a evolução do quadro clínico, segundo as autoridades, foram a agilidade no diagnóstico e a aplicação de um antídoto específico para tratamento de pacientes intoxicados.

Além dos cinco casos confirmados, a Secretaria de Saúde de Pernambuco contabiliza 83 notificações relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol desde o dia 30 de setembro. Do total, 60 casos foram descartados e 16 casos seguem em investigação. Outros quatro pacientes não são residentes no estado, sendo 2 de São Paulo, 1 da Paraíba e 1 de Alagoas.