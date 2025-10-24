SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A COP30 chegou a 132 países com hospedagem confirmada em Belém, o que corresponde a exatamente o mínimo necessário para validar as decisões da conferência climática das Nações Unidas. Outras 49 nações ainda negociam acomodações.

A informação foi antecipada à Folha pela Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30), vinculada à Casa Civil, nesta sexta-feira (24).

O número representa um avanço em relação ao divulgado em 7 de outubro, quando o total era de 87 nações com reservas garantidas, abaixo do quórum de dois terços exigido pela ONU para legitimar qualquer acordo final.