SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Membros do PCC que monitoravam a rotina do promotor Lincoln Gakiya e do diretor de presídios Roberto Medina gravaram vídeos instruindo como chegar até a casa dos alvos no interior de São Paulo.

Um dos vídeos obtidos pela polícia mostra um criminoso usando o Google Maps para indicar um caminho para outra pessoa. Na imagem, que tem quase três minutos, é possível ouvir uma voz orientando por quais avenidas seguir, a melhor rua para entrar e os pontos de referência usar para se orientar.

O caminho sai de um presídio até o "ponto dois", que seria a casa de Roberto Medina. O homem, que não contava com escolta antes da descoberta dos vídeos, é diretor da Coordenadoria dos Presídios da Região Oeste.

Entre as outras imagens encontradas pela polícia nos celulares dos alvos presos estão fotos feitas por drones da casa de Gakiya. Segundo a investigação da polícia, uma casa perto de onde o promotor mora foi alugada pelos suspeitos.

Os vídeos foram extraídos de celulares de dois homens presos em Presidente Prudente. Foi a verificação do conteúdo dos aparelhos que deu início à investigação que culminou na operação desta sexta-feira (24).

OPERAÇÃO MIRA MEMBROS DO PCC QUE PLANEJARAM MORTE DE PROMOTOR

Operação cumpre 25 mandados de busca e apreensão em ao menos seis cidades do oeste do estado. Também foram decretadas quebras de sigilo telefônico e telemático dos investigados, conforme adiantado na coluna de Josmar Jozino.

O plano para assassinar Gakiya e Medina foi descoberto em julho, após a prisão de dois homens envolvidos em tráfico de drogas em Presidente Prudente. O município é vizinho a Presidente Venceslau, onde estão recolhidos os prisioneiros do PCC mais perigosos do estado.

Os dois presos por tráfico de drogas em Presidente Prudente são Victor Hugo da Silva, o VH, e Welisson Rodrigo Bispo de Almeida, o "Corintinha". Nos celulares apreendidos com ambos havia detalhes do plano para matar Lincoln Gakiya e Roberto Medina. Outro envolvido na ação foi identificado como Sérgio Garcia da Silva, o Messi.

Os celulares foram periciados e neles foram encontradas informações sobre a rotina do promotor de Justiça. Os celulare tinham mapas do trajeto da casa do promotor para o trabalho e vice-versa. Gakiya anda todos os dias escoltado por policiais militares armados.