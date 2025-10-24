SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) anunciou nesta sexta-feira (24) os locais de prova do vestibular 2026. A primeira fase do processo seletivo será aplicada no dia 2 de novembro.

Com mais de 65 mil candidatos e 5.867 vagas disponiveis, a primeira fase do vestibular da Unesp será realizada em 35 cidades, sendo 31 municípios do Estado de São Paulo e outros quatro municipios: Brasília, Campo Grande, Curitiba e Uberlândia (MG).

Os inscritos podem consultar os locais de prova no site oficial da Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo. Logo após acessar a página, o candidato deve clicar na aba "locais de prova".

Na primeira fase, o candidato terá cinco horas para resolver 90 questões de múltipla escolha sobre as quatro áreas de conhecimento -matemática, linguagens, ciências humanas e ciências da natureza.

Diferentemente do modelo usado no Enem, todas as questões presentes na primeira fase têm o mesmo peso na Unesp. Para calcular a nota nesta fase, o candidato tem que multiplicar o número de questões certas por cem, depois dividir por 90 e o resultado será a nota final.

A segunda fase do processo seletivo será aplicada nos dias 7 e 8 de dezembro. No primeiro dia, a prova vai contar com 24 questões discursivas das áreas de matemática, ciências humanas e ciências da natureza.

No segundo dia, os temas abordados serão relacionados com a área de linguagens e a redação. Tanto o primeiro quanto o segundo dia da segunda fase terá duração de cinco horas.

A nota da segunda fase é composta pela soma da pontuação das questões discursivas e da redação. As questões discursivas valem de zero até 72 pontos e a redação de zero e 28 pontos. O resultado final do vestibular será divulgado em 30 de janeiro de 2026.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNESP 2026

- Aplicação da prova na 1ª fase: 2 de novembro

- Aplicação da prova na 2ª fase: 7 e 8 de dezembro

- Divulgação da lista dos aprovados: 30 de janeiro de 2026