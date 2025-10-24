SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apagão deixou cerca de 190 mil imóveis sem luz na região de São Bernardo do Campo e Diadema, no ABC paulista, na noite desta quinta-feira (23). A situação foi normalizada, segundo a Enel.

Moradores relataram falha repentina no fornecimento, o que também afetou o funcionamento de semáforos.

Em nota, a Enel afirmou que o problema foi causado por uma ocorrência em subestação da Isa Energia Brasil, empresa de transmissão, por volta das 19h43. O fornecimento foi normalizado às 21h19, segundo a empresa.

Procurada, a Isa Energia Brasil informou que houve o desligamento de um equipamento em sua subestação em Santo André, "afetando o fornecimento de energia elétrica para o agente de distribuição local, nas cidades de Diadema e São Bernardo".

A companhia afirmou que irá investigar a causa do desligamento.