SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo e a Promotoria fazem uma operação na manhã desta sexta-feira (24) contra um plano do PCC (Primeiro Comando da Capital) para matar autoridades públicas na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Um dos alvos era o promotor Lincoln Gakiya, da Promotoria de São Paulo. Os criminosos também planejavam matar Roberto Medina, responsável por unidades prisionais da região oeste do estado.

A Operação Recon cumpre 25 mandados de busca e apreensão nas cidades de Presidente Prudente (11), Álvares Machado (6), Martinópolis (2), Pirapozinho (2), Presidente Venceslau (2), Presidente Bernardes (1) e Santo Anastácio (1).

Segundo as investigações, existe uma célula do crime organizado estruturada separada e destinada a fazer levantamentos detalhados da rotina de autoridades públicas e de seus familiares, especificamente para preparar atentados contra esses alvos previamente selecionados.

"De acordo com os elementos colhidos, os criminosos já haviam identificado, monitorado e mapeado os hábitos diários de autoridades, num plano meticuloso e audacioso que demonstrava o grau de periculosidade e ousadia da organização", afirma a Promotoria.

Os membros dessa parte especializada da organização criminosa atuam de forma separada e com funções específicas, mas sem conhecer o plano por completo, para evitar o vazamento do plano, diz a Promotoria.

Ainda de acordo com investigadores, o plano para matar o promotor e o coordenador de presídios foi descoberto no mês julho, com as prisões de Victor Hugo da Silva, conhecido como VH, e Wellison Rodrigo Bispo de Almeida, o Corinthinha, em Presidente Prudente.

Nos celulares dos dois estavam os detalhes da rotina das autoridades e de seus familiares. Também foi identificado o envolvimento de Sérgio Garcia da Silva, o Messi, na ação.

A perícia dos aparelhos, realizada na capital paulista, identificou que VH, com posição de destaque no PCC na região, tirou fotos e gravou vídeos da rotina de Medina e de sua esposa.

Ficou comprovado, por meio de dados de geolocalização do aparelho, que VH esteve pessoalmente em Presidente Vensceslau, nas imediações da penitenciária e do Poupatempo, locais de trabalho do casal. VH fez levantamento completo do dia a dias deles, incluindo trajetos usuais entre o trabalho e a residência e modelos e placa de carros.

O levantamento foi enviado para o celular de Corinthinha, segundo a apuração.

Messi também tinha a missão de levantar dados de autoridades públicas, com atuação na cidade de Presidente Prudente, onde mora Gakyia.

A Folha de S.Paulo não teve acesso à defesa dos investigados.

A ação integrada contou com os setores de inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Promotoria para descobrir e frustrar o plano antes de sua execução.

Os envolvidos na fase de reconhecimento e vigilância foram identificados, e houve a apreensão de materiais e equipamentos que serão submetidos à perícia e que poderão levar à descoberta dos responsáveis pela etapa seguinte do plano, a de execução do atentado, diz a Promotoria.

As buscas realizadas nessa sexta devem trazer diversos elementos de prova que subsidiarão as próximas fases da investigação, voltadas à identificação de outros participantes e ao mapeamento completo da cadeia de comando criminosa.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, declarou apoio irrestrito a Gakiya e Medina.